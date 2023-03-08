قافلة ثقافية احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمعهد فتيات القدس الأزهري بالهرم

نظمت ثقافة الجيزة قافلة ثقافية بمعهد فتيات القدس الأزهري بالهرم، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، باليوم العالمي للمرأة، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة المصرية عطاء مستمر"، وتناول خلالها دكتور ناصر محمدي الحديث عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وكذلك اختيار 16 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالمرأة المصرية، وارتباطه بأحداث عام 1919، وأوضح أن الاحتفال بـيوم المرأة هو عرفان قليل بما تقوم به من بطولات سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو غير ذلك، ويجب أن يظل دائما عن طريق تقديرها واحترامها فى كل مكان وزمان، ومنحها عديدا من الفرص والمستحقات الأخرى.

كما قدم دكتور ربيع شكري ورشة أدبية لفن كتابة الشعر وأساسياته، من اختيار الموضوع أو الفكرة المراد إيصالها للقراء، ومعايشتها واختيار الوزن المناسب والقافية التي تعتمد على سلاسة وسهولة الألفاظ، وكذلك البعد عن التكلف والحرص على تنوع الأوزان تبعا لتنوع الأفكار، أعقب ذلك ورشة لاكتشاف المواهب في مجال إلقاء الشعر، كما تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية والأشغال اليدوية لتنمية المهارات الإبداعية لدى فتيات المعهد، حيث قدمت هدى وقاد ورشة تعليم فن المكرمية لتنفيذ ديكورات ومشغولات ومفارش منزلية.

كما قدمت دكتورة أماني الشيخ ورشة زخارف إسلامية لتزيين المفروشات باستخدام فن الطباعة بالاستنسيل، وكذلك نفذت إسراء محمد ورشة فنية لعمل معلقات وديكورات حائطية، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بمشاركة نهى خليل، واختتمت الفعاليات بفقرة الإنشاد الديني لفتيات المعهد، مع عرض فني للتنورة التراثية على أنغام مجموعة من الأغاني الدينية والتواشيح للفنان سيد المصري.

يأتي ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بثقافة الجيزة وإدارة دكتورة نهى نبيل بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية برئاسة دكتورة فاطمة الأحمر، وبحضور دكتور سمير أبو الخير الوكيل الشرعي لمنطقة الجيزة الأزهرية.