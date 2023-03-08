الأمين العام لحلف الناتو يؤكد الحاجة إلى زيادة المساعدات لآوكرانيا بشكل عاجل

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج الحاجة إلى مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وذلك قبيل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في السويد.

وقال ستولتنبرج على هامش محادثاته مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في ستوكهولم مساء اليوم الثلاثاء إنهما ناقشا الحاجة العاجلة إلى زيادة الدعم لأوكرانيا واستمرار هذا الدعم.

وذكر أن هذه أصبحت حرب استنزاف وهكذا فإنها أيضا معركة لوجستيات، مضيفا أنه من المهم الآن أن تتم زيادة إنتاج الأسلحة.

وفي هذا السياق، رحب ستولتنبرج بحقيقة أنه يتم العمل حاليا على عملية شراء مشتركة للذخيرة من جانب دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن حلف الناتو كان يعمل منذ سنوات من اجل اتمام عمليات شراء مشتركة.

ويرغب وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مناقشة تقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا غدا الأربعاء خلال اجتماع في مركز للمؤتمرات قرب ستوكهولم. وقد تمت دعوة ستولتنبرج إلى مشاورات الوزراء كضيف.