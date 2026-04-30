بلجيكا تقرر وقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية

أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقال دي ويفر، إن الحكومة ستتفاوض مع الشركة المشغلة" انجي" بشأن تأميم المحطات.

وكتب دي يفر، عبر شبكة "إكس": "اختارت الحكومة الطاقة الآمنة ومعقولة التكلفة والمستدامة. مع تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والسيطرة بصورة أكبر على إمداداتنا".

وقالت الشركة، إنها وقعت خطاب نوايا مع الحكومة البلجيكية بشأن المفاوضات الحصرية.

وجاء في بيان صحفي، أن الاتفاق يتعلق بالاستحواذ المحتمل على الاسطول النووي الكامل المؤلف من سبع مفاعلات والأفراد ذوي الصلة وجميع الوحدات النووية الفرعية بالإضافة إلى الأصول والالتزامات ذات الصلة بما في ذلك التزامات إيقاف التشغيل والتفكيك.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل.

وكانت بلجيكا، قد قررت عام 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بحلول 2025، ولكن الجدل السياسي ومخاوف أمن الطاقة أدت لإرجاء تنفيذ القرار.

وصوت البرلمان البلجيكي، العام الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح وقف التخلص من الطاقة النووية.

كما تسعى حكومة دي ويفر لبناء محطات طاقة نووية جديدة.