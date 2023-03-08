المفوضية الأوروبية تحذر من تداعيات الدعم الأمريكي والصيني لمشروعات الطاقة النظيفة

في واحد من أقوى الانتقادات الأوروبية لقانون خفض التضخم الأمريكي الذي يعطي حوافز سخية لمشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية، حذرت مفوضية تنظيم السوق الداخلية الأوروبية من أن سياسات الدعم في كل من الولايات المتحدة والصين تهدد بحرمان الاتحاد الأوروبي من استثمارات بمليارات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مفوضية تنظيم السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي القول إن القانون الأمريكي سيبني "نظاما صناعيا جديدا" يمثل خطرا على القدرة التنافسية لأوروبا، مشيرة إلى أن حوالي 25 مليار دولار من إنفاق الشركات ستتجه إلى الولايات المتحدة والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات الدعم في البلدين.

وأشارت بلومبرج إلى أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مازالت تدرس سبل الرد على القانون الأمريكي الذي يخصص حوالي 369 مليار دولار لدعم استثمارات الشركات في مشروعات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.

وذكرت المفوضية أن شركات مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وفولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات أعطت أولوية للاستثمار في الولايات المتحدة بفضل قانون خفض التضخم الجديد.

وأضافت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج، أن القدرة التنافسية لأوروبا ومرونتها في خطر، محذرة من أن الدعم الأمريكي سيؤدي إلى اضطراب الصناعة وتشويه المنافسة بشكل خطير.