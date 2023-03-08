إضراب في الضفة الغربية حدادا على شهداء جنين برصاص الجيش الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



عم إضراب شامل الضفة الغربية اليوم الأربعاء، حدادا على ستة شهداء فلسطينيين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم جنين للاجئين يوم أمس.

وشل الإضراب بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، مناحي الحياة وأغلقت المدارس والجامعات والمحلات التجارية.

يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية الليلة الماضية على إثر سقوط القتلى في جنين وضد عمليات المداهمة للجيش الإسرائيلي.

وجابت تظاهرات شوارع مدن نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية وعددا من المخيمات والبلدات، وسط دعوات لتصعيد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في كل نقاط الاشتباك.

وفي قطاع غزة، تجمع مئات الفلسطينيين في عدة مدن وأشعلوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات داعمة لـ"المقاومة" الفلسطينية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت فجر اليوم الأربعاء، في مستوطنات "غلاف غزة"، بسبب إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة ويبدو أنه سقط داخل القطاع".

واستشهد ستة فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية تضمنت محاصرة منزلا سكنيا يتحصن فيه عددا من النشطاء الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت اغتيال الناشط عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في نابلس قبل أسابيع قتل فيها إسرائيليين اثنين.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن عمليات القتل الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين تمثل "حربا شاملة"، مطالبة بتدخل أمريكي ودولي لوقف تدهور الأوضاع.

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 73 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.