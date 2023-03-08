الرئيس الأوكراني: مقطع فيديو إعدام جندي أوكراني يُظهر موقف روسيا تجاه أسرى الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مقطع الفيديو لجندي أوكراني أعزل يُعدَم في غابة يظهر موقف روسيا تجاه أسرى الحرب.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الروس "ليس لديهم أي قوانين حرب أو قانون دولي أو أي اتفاقيات".. على حد تعبيره.

وأكد أن الطريق سيكون مفتوحاً لروسيا للاستيلاء على مدن أخرى إذا استولت على مدينة باخموت، مشددا على ضرورة أن تظل قواته الدفاعية قوية هناك.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن قرار الدفاع عن المدينة بشدة "تكتيكي"، محذراً من أن الجيش الروسي يمكن أن يتوجه إلى مدن أخرى في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أنه يفهم "ما تريد موسكو تحقيقه مع المدينة المحاصرة"، يقصد باخموت، مشيراً إلى أن روسيا بحاجة إلى بعض النصر على الأقل، نصر صغير، حتى من خلال تدمير كل شيء في باخموت، بقتل كل مدني هناك".

كان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد دعا يوم الاثنين الماضي المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني، حيث قال كوليبا عبر تويتر "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله المجد لأوكرانيا".