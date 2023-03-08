الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز بأبطال إفريقيا

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استأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء ببطولة الدوري تدريبات استشفائية بينما خاض باقي اللاعبون تدريبات متنوعة على ملعب التتش.

وأدى حراس الفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة صن داونز والتي ستُقام يوم السبت المقبل على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا.