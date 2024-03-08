تسليم 246 شاحنة مساعدات لغزة من معبري رفح وكرم سالم

تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الساعات الماضية، 246 شاحنة مساعدات من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم البريين.

وأكد مصدر في شمال سيناء، اليوم، أنه الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم من معبر رفح البري 41 شاحنة منها 36 مساعدات، و5 شاحنات قطاع الخاص، حيث شملت المنقولات 4 شاحنات غاز و16 شاحنة مواد غذائية، و5 شاحنات مياه، و3 شاحنات ملابس، و3 شاحنات ألحفة وشاحنتي دقيق وشاحنة أرز وشاحنتي أدوية.

وأضاف المصدر، أن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم من معبر كرم أبو سالم 205 شاحنات مساعدات شملت "58 شاحنة مواد غذائية، وشاحنة مستلزمات طبية، و9 شاحنات أدوية، و7 شاحنات مياه، وشاحنة ألحفة، و5 شاحنات خيام، و5 شاحنات مواد تنظيف، وشاحنة أدوات مطبخ، و8 شاحنات فرشات"، وغيرها من المستلزمات.