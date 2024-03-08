واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم الجمعة لليوم الثامن على التوالي، بعد بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات بما يعزز احتمالات بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعدن الأصفر ارتفع بنسبة 2ر1% إلى 50ر2185 دولار للأوقية تسليم أبرل المقبل، ليواصل الارتفاع لليوم الثامن على التوالي مدعوما بالآمال في خفض أسعر الفائدة واتجاه البنوك المركزية لشراء الذهب وتجدد اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 275 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 200 ألف وظيفة.

في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر الماضي كان 290 ألف وظيفة، وفي يناير الماضي 229 ألف وظيفة.

وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر3% مقابل 7ر3 خلال يناير الماضي. كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي.

ويتوقع المحللون أن تدفع مكاسب الذهب خلال الشهر الحالي بعض المشترين الرئيسيين للمعدن الأصفر للعودة إلى السوق مجددا، بما في ذلك صناديق الاستثمار التي تراهن على الذهب في ضوء أوضاع الاقتصاد الكلي للعالم.

وقال إيوا مانثي، المحلل في آي.إن.جي جروب: "نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي، مع استمرار الطلب على المعدن كملاذ استثماري في ظل حالة الغموض الجيوسياسي والحروب المستمرة والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية سيتنافس فيها على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن، والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.