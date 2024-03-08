أمريكا ترفع الحظر عن رحلات طائرات أوسبري العسكرية بعد تحطم طائرة في نوفمبر باليابان

رفعت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، حظر طيران عالمي على طائرتها العسكرية من طراز "أوسبري"، والتي تم إيقافها بعد حادث تحطم مميت قبالة جزيرة تقع جنوب غربي اليابان في نوفمبر، لكنها لم تصل إلى حد تقديم تفاصيل حول سبب الحادث.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن قيادة الأنظمة الجوية للأسطول الأمريكي قولها في بيان صحفي إنها تقرر "إصدار تصريح طيران" للطائرة التي تعمل بتقنية المراوح القابلة للميل وتغيير الاتجاه (إذ تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر، وسرعة التحليق العالية، وهما يميزان الطائرات ثابتة الجناح) قائلة إن هذا القرار يستند إلى "نهج دقيق وقائم على البيانات ويعطي الأولوية لسلامة أطقمنا الجوية".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان في بيان صحفي مشترك منفصل، إن طوكيو وواشنطن تنسقان الجدول الزمني الدقيق لاستئناف الرحلات الجوية لطائرات أوسبري المنتشرة في اليابان، بما في ذلك رحلات الطائرات الخاصة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وقالت القيادة الأمريكية إنه تم إجراء عمليات صيانة وتغييرات إجرائية لمعالجة "عطل في العتاد" يسمح بعودة آمنة للطيران.