محمد شاهين يشارك في رمضان بغناء تتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي

يستعد المطرب محمد شاهين للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بغناء تتر نهاية مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني ومن بطولة أمير كرارة.

وتتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوتية أحمد جودة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

آخر أعمال محمد شاهين

يذكر أن آخر أعمال محمد شاهين أغنية بعنوان "متعشم في مين" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "متعشم في مين" من كلمات مودي نبيل، ألحان وتوزيع أحمد عز، مكس وماستر ماهر صلاح، فواصل موسيقية أحمد عز، كتابة وتنفيذ وتريات دكتور أحمد حسن فكري، جيتار مصطفى أصلان، ناي محمد مصطفى، صولو كمان محمد علي، إخراج أحمد جريزمان.