بكري ينتقد طرح المطارات لإدارة أجنبية: هل المصريون عجزوا! وجذب السياح مسئولية الوزارة

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام شركات القطاع الخاص والأجنبية، مستشهدا بتجربة مماثلة لم يكتب لها النجاح في الإدارة الأجنبية لإدارة لمبنى 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي خلال سنوات سابقة حيث اضطرت مصر إلى الاستغناء عن شركات أجنبية.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الاعتماد على إدارة من القطاع الخاص أو الأجنبي بهدف الترويج السياحة؛ «ليست مشكلة المطارات»، قائلا إن: «الاستعانة بالقطاع الخاص أو الأجانب لجذب السياحة ليست مشكلة أو مسئولية مطار القاهرة إطلاقا؛ بل مشكلة وزارة السياحة، التي يجب عليها العمل على جذب السياح».

وأكد «بكري» قدرة الشعب المصري على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مطار القاهرة الدولي يعد مثالا حيا على ذلك بعدما حقق أرباحا بلغت 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، و7 مليون العام الحالي، لافتا أن رصيده بالبنوك 320 مليون دولار و7 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الإدارة المصرية على النجاح وتحقيق الأرباح عندما تتوافر لها إمكانات النجاح، مؤكدا أن مصر حققت إنجازا جديدا في مجال السياحة، حيث وصل عدد السائحين إلى 15 مليون سائح هذا العام لأول مرة في تاريخها.

وأضاف أن مطار القاهرة وغيره من المطارات المصرية تقدم نموذجا رائعا للإدارة الناجحة، قائلا: «مصر عندها الخبرة التي تنافس بها أي إدارة في العالم، وهذا ما يحدث اليوم في مطار القاهرة وغيره من المطارات مطار القاهرة من أفضل مطارات العالم شاء من شاء وأبى من أبى!».

وتساءل عن سبب الاستعانة بإدارة أجنبية لمطار القاهرة لا سيما أن الإدارة المصرية حققت نتائج إيجابية، قائلا: أنا أفهم أن الإدارة الأجنبية تيجي لما أكون أنا فاشل طيب أنا سنويا بحقق مش أقل من 7 مليار جنيه، إيه المطلوب ثاني! أنا مستغرب هل المصريون عجزوا عن إداراته؟».

وطالب بضرورة توضيح شروط التعاقد مع الإدارة الأجنبية، قائلا: «هل اشترطنا في العقد -اللي معرفش وقع ولا! شرط زيادة عدد السياح؟ هل تم الاتفاق معهم على جذب إيرادات أعلى مما يجلبه المطار الآن! وبنسبة كام؟».