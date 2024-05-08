مودي يتهم المعارضة الهندية بتلقى أموال بصورة غير قانونية من رجال أعمال

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اتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، المعارضة بتلقي أموال غير قانونية من رجلي الأعمال موكيش امباني وجوتام اداني لتمويل حملتها الانتخابية، فيما يعد اتهاما مفاجئا في ظل معركة تصويتية محتدمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مودي أدلى بهذا التصريح خلال تجمع في ولاية تيلانجانا اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن راهول غاندي المسئول البارز بحزب المؤتمر الوطني الهندي، توقف عن انتقاد اداني وأمباني في خطابته؛ لأن حزبه يتلقى أموالا منهما.

وقال مودي، دون ذكر اسم غاندي: "لخمسة أعوام كنت تنتقد امباني واداني، وبين عشية وضحاها توقفت؟".

وأضاف: "هذا يعني أنك تلقيت شحنات من بعض السلع غير القانونية".