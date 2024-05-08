واشنطن بوست: الإدارة الأميركية ترجئ بيع شحنتي أسلحة لإسرائيل وسط توتر بشأن العملية العسكرية في رفح

قالت أربعة مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرجأت بيع شحنتي أسلحة على الأقل لإسرائيل وسط تصاعد التوتر بشأن خططها لتوسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية امتنعا عن التعليق على القرار لكنها أشارت إلى أن هذه هي أول واقعة تأجيل لتسليم شحنات أسلحة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ووصف مسؤول أميركي الخطوة بأنها "إشارة تحذير" تهدف لإبراز مخاوف واشنطن بشأن الهجوم على جنوب قطاع غزة الذي يلوح في الأفق.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الثلاثاء السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر في عمليّة عسكريّة مباغتة بمدينة رفح الفلسطينية.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تجري فيه جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة سعيا لإبرام اتفاق هدنة، يشارك فيها ممثلون عن دول الوساطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، بالإضافة إلى وفدين من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينيّة.