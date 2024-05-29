وزير دفاع ألمانيا يشيد بتدريب جنود أوكرانيا على أنظمة باتريوت للدفاع الجوي

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن تدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في ألمانيا هو مساهمة مهمة دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي لأراضيها.

وأشار بيستوريوس، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لقاعدة التدريب العسكري بشمال ألمانيا، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي هي أكثر ما تعتمد عليه أوكرانيا حاليا.

وأضاف أن تدريب الجنود الأوكرانيين على يد الجيش الألماني هو إشارة مهمة لأوكرانيا على دعم ألمانيا لها.

وشهد بيستوريوس في الموقع التدريب من خلال جهاز محاكاة لنظام باتريوت.

ويجرى التدريب على وحدة نظام باتريوت، تشمل بالإضافة إلى منصات الإطلاق، وحدة رادار ومنطقة سيطرة على النيران، كي يسيطر الجنود على المهام.

وقال قائد الوحدة الأوكرانية التي تتلقى التدريب إنه لا يمكن أن يتم بمثل هذا الشكل الفعال إلا خارج أوكرانيا.

ورأى أنه من غير المنطقي إلى حد كبير نقل التدريب من ألمانيا إلى أوكرانيا.

وأضاف القائد الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بأن "مثل هذا التدريب يجرى بشكل أفضل بكثير في بلد ينعم بالسلام، ولا يوجد مكان آمن في أوكرانيا".

وزودت ألمانيا أوكرانيا، حتى الآن، بنظامي باتريوت والصواريخ الخاصة بها.