تخريب كابلات سكك حديدية في ولاية ألمانية يتسبب في اضطرابات بحركة القطارات

توقفت حركة القطارات بشكل شبه كامل منذ ليلة أمس الجمعة في محيط مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، بعدما قطع مجهولون كابلات تابعة للسكك الحديدية، ما تسبب أيضا في اضطرابات وإلغاء وتحويل مسارات بعض قطارات المسافات الطويلة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أن الاضطرابات أثرت على رحلات، من بينها وصلات من دورتموند إلى ميونخ، ومن هامبورج إلى بازل، ومن شمال ألمانيا إلى كولونيا.

ووفقا لبوابة معلومات القطارات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، فإن منطقة جيلسنكيرشن الكبرى بأكملها غير قابلة للعبور حاليا. ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر أعمال الإصلاح.

وتحقق الشرطة في شبهة سرقة كابلات على امتداد خط للسكك الحديدية في حي أوكندورف بمدينة جيلسنكيرشن، حسبما قال متحدث باسمها. وأدى ذلك إلى تعطل إشارات وأنظمة التحكم.

وقطع اللصوص المشتبه بهم الكابلات عند خطوط السكك الحديدية في عدة أماكن واقتلعوها، وقد نفذوا ذلك بطريقة عنيفة للغاية. وأُبلغَت الشرطة بالواقعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.