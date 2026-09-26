الجيشان الأمريكي والصيني يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لتجنب وقوع الأزمات

- ترامب وشي يتفقان على وجوب التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وعدم جواز فرض رسوم على الممرات المائية الدولية

اتفق الجيشان الصيني والأمريكي على توقيع مذكرة تفاهم في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز قنوات التواصل والوقاية من الأزمات، إلى جانب مواصلة التعاون في البحث عن رفات أفراد الجيش الأمريكي المفقودين في الصين.

جاء ذلك في ختام زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة، في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، حيث أجرى مع نظيره الأمريكي مباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا الدولية والإقليمية.

وأعلن الجانبان توصلهما إلى توافقات شملت العمل على بناء علاقة «استراتيجية مستقرة وبنّاءة» تقوم على الاحترام والإنصاف والمساواة، وتعزيز التعاون في استضافة اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العشرين.

كما اتفق الرئيسان على أن تفي إيران بالتزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، وأكدا ضرورة عدم فرض رسوم على الممرات المائية الدولية، وذلك حسبما أفادته وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية، صباح السبت.

وفي المجال الاقتصادي، أشاد الجانبان بدور آلية التشاور التجاري بين البلدين ونتائج المفاوضات التي أجراها فريقاهما التجاريان، ووجها بتنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، وتوسيع نطاق نتائج المشاورات التجارية التي جرت في كوالالمبور.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أشار الجانبان إلى إحراز تقدم في التعاون بين أجهزتهما المختصة، ولا سيما في مكافحة المواد المخدرة الجديدة والمواد الكيميائية الأولية.

واتفق الجانبان كذلك على إنشاء آلية للحوار بشأن الذكاء الاصطناعي، لبحث المخاطر والفوائد المرتبطة به، إلى جانب إقامة قنوات اتصال لمناقشة القضايا ذات الصلة.