اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حرم جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق إعلام فلسطيني حكومي.

وقال تلفزيون فلسطين الحكومي، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجامعة، ونشرت عبر منصاتها الرقمية مقطع فيديو يوثق عملية الاقتحام، مشيرا إلى أن الجنود صوروا "صرح الشهداء" داخل الحرم الجامعي قبل انسحابهم، دون تسجيل أي اعتقالات.

من جهتها، أدانت جامعة بيرزيت الاقتحام، وقالت في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحرم الجامعي أثناء تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية للدورة الصيفية، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكا لحرمة الجامعة وللمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية".

وأضافت الجامعة، أن الاقتحام رافقه "ترهيب وترويع للطلبة"، مشددة على أن استهداف المؤسسات التعليمية يعطل العملية الأكاديمية.

وتتعرض جامعة بيرزيت بشكل متكرر لاقتحامات إسرائيلية، شهد بعضها اعتقالات وإصابات.

ويبلغ عدد طلبة الجامعة نحو 13 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على تسع كليات و174 برنامجا أكاديميا، وفق بيانات العام الدراسي 2025/2026.