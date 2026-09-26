عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لا تتوسلوا من أجل التوصل إلى اتفاق

ناشد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، كبار المسئولين «عدم التوسل» من أجل التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم السبت، اعتبر رضائي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الطرف المقابل قد يعتبر مثل هذا النهج علامة على الضعف، ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الضغوط على إيران.

وتنتظر إيران اليوم السبت، ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح.

وطرحت إيران هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ‌قائلة إنها مررتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين وإن من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للأعمال القتالية في المنطقة في غضون سبعة أيام.

لكن الصحيفة ذكرت، نقلا عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أن ترامب يشكك في أحاديث خاصة في أن إيران ستلبي مطالبه، وأبلغ موظفيه بأنه يرى أن تجدد حملة القصف مرجح بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.

وكان مسئول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قد وصف في وقت سابق المناقشات التي تجري عبر الوسطاء بأنها «إيجابية وبناءة».

- بزشكيان: إيران لن تقبل التنمر أو الإكراه

كما تواصل الإيرانيون مع السعوديين بشأن المضيق، مما يؤكد على خطورة الصراع المستمر منذ سبعة أشهر والذي عطل تدفق النفط عبر أحد أهم ممرات الشحن في العالم وأثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للصحفيين في الأمم المتحدة أمس الجمعة، إن الاتفاق سيؤدي إلى بدء عد تنازلي مدته سبعة أيام لإعادة فتح المضيق ووقف القتال في المنطقة.

واستطرد: «إذا كانت هناك جدية من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز الآن». وأضاف أنه في حال موافقة الولايات المتحدة، يمكن للأطراف المتحاربة بدء محادثات أوسع «حول قضايا متفق عليها بشكل متبادل».

وقد يشمل ذلك مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني. وتعهد ترامب بأن طهران لن تحصل أبدا على قنبلة نووية، في حين صرح مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» بأن بلاده لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى لو قبلت الولايات المتحدة اتفاقها المتقرح بإنهاء الحرب.

وذكر المسئول أن إيران لن تقدم تنازلات بشأن حقوقها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم أو شحن اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة مع سي.بي.إس، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى لكنها لن تقبل «التنمر أو الإكراه».

وجدد التأكيد أن «إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع عن نفسها في مواجهة الضغوط والتهديدات والهجمات»، مضيفا أنها وافقت بالفعل على «ألا نطور أسلحة نووية».



