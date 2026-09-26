العراق يستورد 30 ألف طن من البنزين عبر شركة قطرية لتعزيز المخزون المحلي

كشفت وزارة النفط العراقية عن استيراد شحنة جديدة من وقود البنزين تبلغ نحو 30 ألف طن، وذلك في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن هذه الشحنة تم استيرادها بموجب عقد مبرم مع شركة(يو سي سي) القطرية.

وأوضح الركابي، أن الوقود المستورد يتم نقله من حوض البحر المتوسط عبر ميناء بانياس السوري، وصولاً إلى العراق براً بواسطة صهاريج (حوضيات).

وأضاف أن العراق ينتهج حالياً سياسة البحث عن "شحنات فورية" تتميز بمواصفات فنية مقبولة وعلاوات سعرية تنافسية، بهدف تغطية النقص وتعزيز خزين البلاد من المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن آلية التعاقد تتم عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، التي تتولى دراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية، مثل الشركة القطرية، وتقييم مدى مطابقة المواصفات والأسعار المتاحة مع المتطلبات الوطنية قبل المضي في إجراءات الاستيراد.