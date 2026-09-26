رئيس وزراء باكستان يدعو إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط

دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وفي خطابه خلال المناقشات العامة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حث رئيس الوزراء عالما تمزقه الحرب والاحتلال وعدم الثقة على إعادة اكتشاف شجاعة الدبلوماسية وأعلن أن باكستان اختارت الحوار بدلا من المواجهة والتعاون بدلا من الإكراه والسلام بدلا من الحرب، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وقال شريف أمام زعماء الهيئة التي تضم 193 عضوا "نحن نعيش في مرحلة خطيرة. لكن مستقبلنا من المؤكد أنه ليس قدرا محتوما".

وتابع "الحرب هي خيار والسلام أيضا خيار. وأحيانا الشجاعة الأكبر لا تكمن في بدء حرب، لكن في منعها. حددت باكستان خيارها. اخترنا الحوار بدلا من المواجهة. اخترنا التعاون بدلا من الإكراه. اخترنا السلام بدلا من الحرب".