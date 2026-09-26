نائب وزير خارجية تايوان يتوقع المضي قدما في صفقة بيع أسلحة أمريكية إلى بلاده بعد قمة ترامب وشي

توقع نائب وزير خارجية تايوان وو تشيه تشونج اليوم السبت المضي قدما في صفقة بيع أسلحة أمريكية معلقة إلى تايوان، على الرغم من قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج الأخيرة.

وفي ندوة حول قمة ترامب وشي، قال وو تشيه تشونج، إن تايوان والولايات المتحدة حافظتا على تواصل وثيق قبل وبعد القمة، بينما واصل المشرعون الأمريكيون دعم تزويد تايوان بقدرات كافية للدفاع عن النفس، حسب إذاعة تايوان الدولية.

وأضاف أن الحكومة راقبت عن كثب التطورات المتعلقة بالقمة ولا تتوقع أن تؤثر على العلاقات بين تايوان وأمريكا، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وتابع أن حزمة أسلحة مقترحة لتايوان بقيمة 439 مليار دولار تايواني "14 مليار دولار أمريكي" لا تزال تنتظر موافقة ترامب، الذي أبقى ترامب على الحزمة معلقة منذ مايو، عندما وصفها بأنها ورقة مساومة في أعقاب اجتماعه مع شي في بكين.

وتابع "أعتقد أن صفقة بيع الأسلحة ستمضي قدما" مضيفا أن التفوق العسكرية للصين في المنطقة لا يساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".