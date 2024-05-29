مجموعة سهلة لمنتخب اليد في بطولة العالم 2025

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال المقرر إقامتها العام المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج ، وقوع منتخب مصر في مجموعة سهلة.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين .
وقد جاءت القرعة كالتالي :
المجموعة 1: ألمانيا - تشيكيا- بولندا- سويسرا.
المجموعة 2: الدنمارك- إيطاليا- الجزائر- تونس.
المجموعة 3: فرنسا- النمسا - قطر- الكويت.
المجموعة 4: المجر- هولندا- مقدونيا الشمالية- غينيا.
المجموعة 5: النرويج- البرتغال- البرازيل- الولايات المتحدة.
المجموعة 6:السويد- إسبانيا- اليابان- تشيلي.
المجموعة 7: سلوفانيا- أيسلندا- كوبا- كاب فيردي
المجموعة 8: مصر- كرواتيا- الأرجنتين- البحرين.