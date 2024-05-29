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مجموعة سهلة لمنتخب اليد في بطولة العالم 2025

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:48 م

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال المقرر إقامتها العام المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج ، وقوع منتخب مصر في مجموعة سهلة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين .

وقد جاءت القرعة كالتالي :

المجموعة 1: ألمانيا - تشيكيا- بولندا- سويسرا.

المجموعة 2: الدنمارك- إيطاليا- الجزائر- تونس.

المجموعة 3: فرنسا- النمسا - قطر- الكويت.

المجموعة 4:  المجر- هولندا- مقدونيا الشمالية- غينيا.

المجموعة 5: النرويج- البرتغال- البرازيل- الولايات المتحدة.

المجموعة 6:السويد- إسبانيا- اليابان- تشيلي.

المجموعة 7: سلوفانيا- أيسلندا- كوبا- كاب فيردي

المجموعة 8: مصر- كرواتيا- الأرجنتين- البحرين.

 


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