البرازيلي شوانكي مدربا لطائرة الزمالك

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تعاقد نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

ووقع المدرب البرازيلي على عقود تدريب "طائرة الزمالك"، خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويمتلك صاحب الـ 49 عاماً، سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، وسبق له قيادة العديد من الفرق العربية، منها الهلال السعودي، ودار كليب البحريني، والريان القطري.

وتولى كارلوس شوانكي قيادة منتخب البرازيل، كمدرب ومدرب مساعد، وحقق معه العديد من الإنجازات.