- زين الدين يتهم قوطة بفقدان حسن السمعة.. وقيادي بالوفد يكشف مصير المذكرة المقدمة ضد عضو الهيئة العليا

تلقى رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، مذكرة من رئيس تحرير الوفد، الدكتور وجدي زين الدين، تطالب بعزل حمدى قوطة عضو الهيئة العليا، من الحزب؛ لاتهامه في العديد من القضايا.

وقالت مذكرة وجدي زين الدين، إن "قوطة متهم في العديد من القضايا التي تفقده حسن السمعة والسلوك، بما يتعارض مع نص المادة الخامسة من لائحة الحزب التى تمنع انضمام أعضاء للوفد من ذوى السمعة السيئة طبقا للقانون والدستور".

وأضافت المذكرة أن "حمدي قوطة صدر ضده عدة أحكام واجبة التنفيذ وتهرب من تنفيذ احكام أخرى مما يستدعي أن تسقط معه مباشرة حقوقه السياسية، ولا يجوز له الانضمام لأي حزب سياسي".

ودعا "زين الدين"، رئيس الحزب بالتحقيق في الواقعة وعزل قوطة من عضوية الهيئة العليا، وأرفق زين الدين صورا من الاحكام الصادرة ضد قوطة.

وقال "زين الدين" إنه "من المنتظر قيام الدكتور عبد السند يمامة بإحالة حمدى قوطة إلى لجنة النظام بالحزب التي تضم أعضاء بالهيئة العليا".

وبدوره، قال عباس حزين، سكرتير عام مساعد لحزب الوفد، إن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه إذا كانت هناك شكوي مقدمة ضد عضو هيئة عليا فمن المفترض أن تشكل لجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا لمناقشة هذه الشكوي، وليس إحالته إلي لجنة النظام وإذا تم اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس الحزب فيعد باطلا طبقا لنص اللائحة الداخلية للحزب .

وأضاف حزين، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك اجتماعا للمكتب التنفيذي للحزب يوم الأحد المقبل وإذا كان هذا الأمر مطروح على جدول أعمال الاجتماع سوف نبحث الأمر باعتبار المشكو في حقه عضوا بالهيئة العليا.

وأشار حزين إلى أنه "للعلم أن الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد محال إلى التحقيق من قبل رئيس الحزب في أمر آخر"، حسب قوله.