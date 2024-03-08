الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبان عسكرية لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصف مبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة زبقين، كما اعترض مسيرة تحمل متفجرات، تابعة للحزب.

يأتي هذا عقب هجوم سابق شنه الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، عندما اعترض الجيش طائرة مسيرة تحمل متفجرات تابعة لحزب الله، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وإضافة إلى ذلك، عبرت طائرة مسيرة لحزب الله من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة هيرمون.

كان تقرير إخباري ذكر في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13الإخبارية الإسرائيلية.

يشار إلى أن تامير هو من قام بإعداد خطط الدخول البري إلى غزة، عندما كان نأئبا لقائد لواء الشمال، ولديه بخبرة كبيرة في القطاع الشمالي.

كان وزير الدفاع يوآف جالانت صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود بين بلاده ولبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير.

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.