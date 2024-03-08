أبو عبيدة: مجاهدونا يتمتعون بمعنويات وروح قتالية عالية ويسطرون بطولات عظيمة وجاهزون للمزيد

دعا الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة، "جماهير أمتنا في كل مكان، لإعلان النفير لمواجهة غطرسة الاحتلال في كل ميدان للقتال والمواجهة، وفي كل ساحة للاحتجاج والتظاهر، وليكن شهر رمضان المبارك كما كان دوما امتدادا لبدرٍ والفتح الأعظم وتصعيد طوفان الأقصى في الساحات والجبهات داخل فلسطين وخارجها".



وأضاف: "فقد أعذرت غزة إلى الله ودافعت عن ثالث الحرمين بلحمها الحي وبجوع أبنائها وقدمت وتقدم كل ما تستطيع، فهبوا يا أحرار شعبنا وأمتنا وأعلنوا نداء لبيك يا أقصى في كل الميادين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز".



وأوضح أن "مجاهدينا في كل مواقعهم وعقدهم يواصلون بعون الله معركة التصدي للعدوان في كل نقاط ومحاور المواجهة حيثما تواجد جيش العدو وقواته الباغية على أرض قطاعنا، ويتمتع مجاهدونا بمعنويات عالية وروح قتالية منقطعة النظير، ويسطرون بطولات عظيمة، وهم جاهزون لمزيد من الإثخان في العدو بتأييد الله ومعيته".



وأشار إلى أن "المجاهدين قد تمكنوا بفضل الله تعالى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية من خلال وحدات مختارة من كتائب القسام، أوقعت العدو في كمائن محكمة في مناطق القتال، ففجرت آليات العدو ونفذت عمليات قنص للضباط والجنود وفجرت واستهدفت مباني يتحصن بها جنود العدو ودكت التحشدات بالقذائف.



واستطرد: "وتركزت العمليات في مناطق التوغل في جنوب وشمال قطاع غزة مما نعلن عنه أولا بأول ونبث بعض ما وثق من مشاهد منه بفضل الله تعالى وعونه".