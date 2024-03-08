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تراجع مفاجئ للتضخم في المجر

بودابست - د ب أ
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 10:30 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي المجري الصادرة اليوم الجمعة، تراجعا جديدا غير متوقع لمعدل التضخم في المجر خلال الشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوياته منذ 3 سنوات تقريبا على خلفية تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع أسعار المرافق.

وذكر المكتب أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال فبراير الماضي 7ر3%. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 4% مقابل 8ر3% خلال يناير.

وانخفض التضخم في الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ مارس 2021 عندما سجل 7ر3% سنويا.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 1ر5% وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5ر5% مقابل 1ر6% في يناير الماضي.

وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي إلى 2ر2% مقابل 6ر3% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت أسعار المرافق بنسبة 9% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 7ر0% خلال فبراير الماضي.

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