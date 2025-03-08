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حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف ، في مباراة المتدت لـ 120 دقيقة بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ورغم التقدم الزملكاوي المبكر في الدقيقة 5 بهدف نبيل عماد "دونجا"، إلا أن الأبيض فشل في الحفاظ على تقدمه ليتعادل مع بداية الشوط الثاني معتز زدام لمودرن، ويلجأ الفريقان لوقت إضافي كانت كلمة الحسم فيه للبديل شيكابالا بهدف ثانٍ.

البداية جاءت سريعة وحماسية ولم يهدر أي من الفريقين دقائق لجس النبض، حيث كانت الخطورة حاضرة مبكرة.

هدف مبكر

واستطاع الزمالك أن يتقدم مبكرا بعدما نفذ زيزو ضربة حرة بجوار الراية الركنية حصل عليها المغربي بنتايج في الدقيقة 4 ليرسل عرضيها أبعدها الحارس محمد مجدي، لتتهيأ إلى دونجا الذي يعيدها للمرمى برأسية تسكن الشباك في الدقيقة 5.

سيطر الزمالك لبضع دقائق على مجريات اللعب بعد الهدف، لكن السيطرة لم تكن إيجابية ليرد مودرن بمحاولة خطيرة من تسديدة في الدقيقة 12 عن طريق معتز زدام يتصدى لها محمد صبحي ويحولها إلى ركنية.

وأهدر سيف الجزيرة فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعدما تابع عرضية مصطفى شلبي، ليهيئ الكرة لنفسه لكنه تأخر في التسديد أمام المرمى ليبعدها الدفاع.

وكاد مودرن أن يزعج مرمى محمد صبحي بمرتدة سريعة بمجهود فردي من زدام في الدقيقة 24 لكن الدفاع الأبيض تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها إلى ركنية.

وسدد أحمد يوسف كرة قوية في الدقيقة 28 لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي.

وتهيأت فرصة أخرى لغنام محمد في الدقيقة 32 دون رقابة على حدود منطقة جزاء الزمالك، ليسدد أعلى عارضة صبحي.

وأهدر مصطفى شلبي فرصة محققة في الدقيقة 34 بعد انفراد بالمرمى فشل خلاله في السيطرة على الكرة، لتصل إلى محمد مجدي حارس مودرن.

وفي الدقيقة 35 كاد أحمد عاطف أن يهدد مرمى صبحي، بعد كرة طولية أمام مرمى الزمالك، ليصطدم بحارس الأبيض ويسقط.

وسدد أحمد خالد أرضية أخرى مرت بجوار القائم الأيسر لصبحي في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني شارك محمود حمدي "الونش" ومحمد شحاتة على حساب صلاح مصدق ومصطفى شلبي.

مودرن يتعادل

واستمر مودرن في أفضليته لينجح في تسجيل هدف التعادل برأسية معتز زدام في الدقيقة 51 بعدما كان محمد صبحي قد أبعد فرصة أخرى خطيرة للفريق الأحمر.

بدأ الزمالك لاحقا في استعادة التوازن تدريجيا، أملاً في العودة للتقدم من جديد، وكاد عبدالله السعيد أن يتعادل بفرصة من تسديدة مرت بجوار القائم.

كما أهدر ناصر ماهر فرصة أمام الحارس محمد مجدي لينقض حارس مودرن وينقذ الكرة.

وأنقذ محمد صبحي فرصة من أحمد عاطف ثم يبعدها دفاع الزمالك في الدقيقة 66.

وأرسل بنتايج عرضية للجزيري في الدقيقة 75 تابعها التونسي برأسية من الوضع طائرا بعيدة عن المرمى.

وفي ظل سيطرة الزمالك وتراجع مودرن قرر بيسيرو الدفع بمحمد حمدي على حساب ناصر ماهر في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان لأشواط إضافية لحسم المتأهل، حيث واصل الزمالك الضغط مستغلا الأفضلية البدنية، لكنه لم يكن بخطورة حقيقية على مرمى مجدي.

ودفع مدرب الزمالك في الدقيقة 98، بشيكابالا وحسام أشرف على حساب بنتايج وسيف الجزيري.

وأهدر شيكابالا فرصة محققة بعدما تهيأت له الكرة أمام المرمى بالدقيقة 101 ليسدد أعلى عارضة مجدي رغم غياب الرقابة.

وأنقذ صبحي فرصة أخرى لمودرن بشبه انفراد من أرنولد إيبا ليستخلص الكرة ويسدد مع صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول.

هدف قاتل

وعوض شيكابالا فرصته الضائعة ليتابع عرضية أرضية من زيزو في الدقيقة 106، ويسجل بيمناه في شباك مودرن.

واستمرت المحاولات من الفريقين حتى النهاية ليحسم الأبيض تأهله إلى دور الثمانية ويضرب موعداً مع سموحة في دور الثمانية.