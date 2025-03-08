رئيس البرلمان العربي: ندعم كل المبادرات الرامية لتمكين المرأة العربية

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم السبت، دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات العربية الهادفة إلى تمكين المرأة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما وجه اليماحي، تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية كونها نواة المجتمع والأسرة العربية، وشريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتقدم، وقدمت –وما تزال تقدم- تضحيات كبيرة من أجل رفعة وتقدم أوطانها.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية على رأس أولوياته في أجندة عمله، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التغافل عن أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأوطان باعتبارها شريك أساسي في النهضة والتنمية وبناء أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مثمنًا في الوقت ذاته الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وتمثيلها المشرف للدول العربية في كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.

ووجه رئيس البرلمان العربي تحية إعزاز وتقدير إلى المرأة الفلسطينية بشكل خاص، مثمنًا تضحياتها الغالية وصمودها في وجه المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة على مدار أكثر من عام وثلاثة أشهر، والتي كانت المرأة الفلسطينية والأطفال هم أكثر ضحاياها، مشددًا على أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزًا للكفاح والصمود والبطولة، حتى ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.