شهيدان بقصف إسرائيلي برفح واستمرار منع إدخال المساعدات لغزة

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استشهد مواطنان، صباح يوم السبت، في قصف إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأفادت وكالة "صفا"، باستشهاد محمود حسين فرحان الهسي ومهدي عبد الله نادي جرغون؛ جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.



وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف على امتداد محور فيلادلفيا صوب منازل المواطنين جنوبي ووسط رفح.



وأشار إلى أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة صوتية صوب منازل المواطنين في حي السلام شرقي المدينة.

ولليوم السابع على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.



ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.

ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتي استمرت 15 شهرًا.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي.

ومنذ 19 يناير الماضي، خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 962 مرة، ما أدى لاستشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين، كما لم تلتزم بالبرتوكول الإنساني، إذ سمح فقط بإدخال قدر شحيح جدًا من المساعدات الإنسانية.