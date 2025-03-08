وزير الإسكان يتفقد كومبوند مزارين وبرج C2 بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "كمبوند مزارين"، والبرج "LD00 Tower C2" ضمن مشروعات الأبراج بالعلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان في "كمبوند مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي حول المشروع، حيث قال المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن المشروع مقام على مساحة حوالي 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات بجانب الأنشطة التجارية والترفيهية.

وتفقد المهندس شريف الشربيني احدى الوحدات الموجودة ضمن المشروع، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة.

وتابع وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها ببرج "LD00 Tower C2" والتي شملت ما تم ويجري تنفيذه من تشطيبات كهروميكانيكية ومعمارية، ونسب التنفيذ والإنجاز الفعلي، كما تفقد احدى الوحدات المجهزة بالبرج.