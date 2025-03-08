 توفي بسبب مرض بالقلب وزوجته توفيت بسبب فيروس هانتا قبل أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توفي بسبب مرض بالقلب وزوجته توفيت بسبب فيروس هانتا قبل أسبوع

أ ب
نشر في: السبت 8 مارس 2025 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 9:42 ص

كشفت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، أن الممثل جين هاكمان توفي بسبب مرض بالقلب بعد أسبوع كامل من وفاة زوجته بسبب إصابتها بفيروس هانتا في منزلهما في نيو مكسيكو، ومن المرجح أنه لم يكن على دراية بأنها ماتت لأنه كان في المراحل المتقدمة من مرض الزهايمر.

وقالت كبير الأطباء في مكتب الطبيب الشرعي الدكتورة هيذر جاريل إلى جانب مسئولي الإطفاء والصحة الحكوميين في مؤتمر صحفي إنه تم التأكد من أن حالتي الوفاة كانتا بسبب أسباب طبيعية.

وقالت جاريل "السيد هاكمان أظهر أدلة على مرض الزهايمر المتقدم. كان في حالة صحية سيئة للغاية. كان يعاني من مرض شديد بالقلب، وأعتقد في النهاية أن هذا ما أدى إلى وفاته".

ولم تشتبه السلطات في وقوع أي جريمة بعد اكتشاف جثتي هاكمان (95 عاما) وزوجته وبيتسي أراكاوا (65 عاما) في يوم 26 فبراير. وكانت الاختبارات الفورية للتسمم بأول أكسيد الكربون سلبية.


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