صلاح يعادل أجويرو في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما تمكن من تسجيل هدفين أمام ساوثهامبتون، في المباراة الجارية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول فريق ساوثهامبتون مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 90 لتقدم الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن يسجل يسجل ركلة أخرى في الدقيقة 87، معلنًا عن الهدف الثاني له والثالث للريدز.

وبهذين الهدفين، ارتقى صلاح إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، إلى جانب سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق برصيد 184 هدفًا لكل منهما.

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 9 نقاط.