وحدة إسرائيلية تغتال 700 شهيد من غزة ولبنان منذ بدء الحرب

اغتالت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، أكثر من 700 شهيد من غزة ولبنان بعد طوفان الأقصى.

وذكر موقع "واي نت" العبري، أن الوحدة المعروفة باسم "روشيف شاماييم"، تطورت لتصبح واحدة من أكثر القوات العسكرية فتكًا، حيث كانت مسئولة عن اغتيال أكثر من 700 شهيد من حماس وحزب الله منذ بداية الحرب، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد الموقع أنه وبعد أن كانت تعتمد إسرائيل في المقام الأول على طائرات بدون طيار صغيرة للمراقبة، أصبحت الوحدة الآن تدير طائرات بدون طيار متقدمة للهجوم والاستطلاع، وتوفر الدعم في الوقت الفعلي للقوات البرية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة الجزيرة نت الإخبارية بأن إسرائيل تمتلك منظومة تصنيع متقدمة للطائرات بدون طيار، وتعمل 30 شركة إسرائيلية على إنتاج 93 طرازا مختلفا، مما يعكس تطورا متسارعا في هذه الصناعة.

وتتراوح هذه الطائرات ما بين طائرات المراقبة الصغيرة والأنظمة الهجومية الكبيرة القادرة على تنفيذ عمليات قتالية معقدة، وتشمل طائرات متعددة الدوارات، وطائرات ثابتة الجناح، وأنظمة هجينة للإقلاع والهبوط العمودي "في تي أو إل" (VTOL)، بالإضافة إلى طائرات مروحية وطائرات بدون طيار انتحارية.