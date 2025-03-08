إعدام سجين أمريكي بإطلاق النار لأول مرة منذ 15 عاما

أعدمت السلطات بولاية ساوث كارولينا الأمريكية رجلا بواسطة فرقة إطلاق النار يوم الجمعة، وهو أول سجين أمريكي يقتل بهذه الطريقة منذ 15 عاما.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إنه تم إطلاق النار على براد سيجمون (67 عاما)، مساء الجمعة على يد ثلاثة موظفين متطوعين بالسجن من مسافة قريبة في سجن في كولومبيا، عاصمة ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

واختار سيجمون، الذي تم ربطه على كرسي وتمت تغطية رأسه بغطاء أسود، أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلا من الحقنة المميتة، مشيرا إلى عدم الثقة في الحقنة المميت، وفقا لمحاميه.

وقال المحامي لشبكة "جرينفيل نيوز" إن سيجمون كان يخشى من أن تسبب الحقنة معاناة طويلة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في وقت سابق من يوم الجمعة طلبا من محامي سيجمون لوقف الإعدام.

وكان سيجمون قد أدين في عام 2001 بتهمة القتل الوحشي لوالدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما.