دار الشروق ضمن القائمة القصيرة لجائزة بولونيا لأفضل ناشر كتب أطفال 2026 عن فئة إفريقيا

أعلنت دار الشروق ترشحها، للعام الثاني على التوالي، ضمن القائمة القصيرة لجائزة بولونيا لأفضل ناشر كتب أطفال لعام 2026 (BOP) عن فئة أفريقيا، وهي من الجوائز المرموقة التي يمنحها معرض بولونيا لكتاب الأطفال تقديرًا لدور دور النشر المتميزة في مجال أدب الطفل.

وأعربت الدار عن سعادتها بهذا الترشيح، مؤكدة أن الوصول إلى القائمة القصيرة يمثل تقديرًا مهمًا لعقود من العمل في نشر كتب الأطفال، والسعي إلى تقديم أعمال تسهم في جعل عالم الأطفال — ومستقبلهم — أكثر سعادة ولطفًا وإنسانية.

وفي هذا السياق، كتبت أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: إن معرض بولونيا لكتاب الطفل كان داعمًا لها منذ أن بدأت نشر كتب الأطفال عام 1999، واصفة المعرض بأنه من المؤسسات القليلة التي تدرك حقًا طبيعة العمل الشاق والمعقد الذي يقوم به الناشرون.

وأضافت أنها حصلت على أول جائزة بولونيا لدار الشروق عام 2000، ثم الجائزة الثانية في عام 2002، مؤكدة شعورها بالحماس والامتنان نفسيهما مع ترشيح الدار مرة أخرى هذا العام.

وتابعت أبو المجد: «شكرًا لمعرض بولونيا لكتاب الطفل، وشكر خاص لكل مؤلفينا ورسامينا الموهوبين». كما دعت العارضين المشاركين في المعرض إلى التصويت لصالح دار الشروق في فئة أفريقيا عبر قسم العارضين على الموقع الإلكتروني لمعرض بولونيا لكتاب الأطفال bolognachildrensbookfair.com.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم 16 مارس الجاري، على أن يُعلن لاحقًا عن الفائزين بالجائزة.