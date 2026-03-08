اعتبر وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، الأحد، حرب إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران "غير أخلاقية وغير قانونية"، ورد طهران على جيرانها "مؤسف للغاية وغير مقبول".

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية، عُقد عن بعد، بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير الماضي.

وقال البوسعيدي، في كلمته التي نشر مقتطفات منها على حسابه بمنصة "إكس"، إن "إجراءات إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران غير أخلاقية وغير قانونية، لكن رد إيران على جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول".

وأضاف: "أدعو إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، ووقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي".