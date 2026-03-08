قالت منظمة حقوقية فلسطينية، الأحد، إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة بالضفة الغربية المحتلة، أجبرت نحو 11 عائلة على الشروع في تفكيك مساكنها تمهيدا للرحيل عن تجمع صغير تسكنه إلى الشرق من مدينة طوباس.

وأضافت منظمة البيدر، في بيان: "11 عائلة فلسطينية تضم نحو 60 شخصا في خِربة يرزا شرق مدينة طوباس (شمال)، شرعت (الأحد) في تفكيك مساكنها تمهيدا للرحيل عنها بعد أن أصبحت حياتها في المنطقة غير آمنة نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة".

وأضافت أن العائلات الفلسطينية تعيش في ظروف صعبة وسط تكرر هجمات المستوطنين على منازلهم وأراضيهم، ما دفع "السكان إلى اتخاذ قرار الرحيل حفاظًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم".

وأوضحت المنظمة، أن خربة يرزا، تعد إحدى المناطق الصغيرة المهمشة في شمال الضفة، ويعاني سكانها من صعوبات يومية في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، إلى جانب التهديد المستمر بمصادرة الأراضي والمضايقات المتكررة.

وأضافت أن "تفكيك المنازل ونقل الأمتعة أصبح واقعًا على الأرض".

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة "فرضتها الظروف القاسية التي يعيشها السكان الفلسطينيون هناك".

والأربعاء الماضي، قالت المنظمة ذاتها في بيان، إن مستوطنين اقتحموا خِربة يرزا شرقي طوباس، واعتدوا على السكان، ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين كما خربوا خزانات مياه وممتلكات المواطنين.

وأوضحت أن الاعتداء جرى بحماية قوات الجيش الإسرائيلي. حيث قام المستوطنون بمهاجمة السكان في محيط منازلهم، وسط حالة من الخوف والتوتر بين الأهالي.

وفي سياق متصل، ذكرت المنظمة، الأحد، أن مستوطنين أطلقوا النار على مركبة فلسطينية في جبل العرمة ببلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأضافت أن المستوطنين طاردوا المركبة "وأطلقوا النار عليها، ما شكل تهديدا مباشرا لحياة ركابها"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وأشارت المنظمة، إلى قيام مستوطنين بنصب خيمة فوق الجبل، واصفة الاعتداء بأنه "تصعيد جديد ضد المزارعين والسكان المحليين".

وقالت إن هذا الاعتداء يأتي "ضمن محاولات المستوطنين توسيع سيطرتهم على أراضي الفلسطينيين في المنطقة".

ووفق تقرير سنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) أدت اعتداءات المستوطنين خلال 2025 إلى تهجير 13 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، تضم 197 عائلة بواقع 1090 فرداً.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة بدءا من أكتوبر 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني.

وخلال تلك الفترة، استهشد أكثر من 1125 فلسطينيا، وأصيب نحو 11 ألفا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا في الضفة الغربية.