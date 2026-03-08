مقتل 3 باكستانيين بسبب سقوط حطام صاروخي

أفاد مسئولون، اليوم الأحد، بأن 3 باكستانيين على الأقل قتلوا في حوادث منفصلة نتيجة سقوط حطام ناجم عن اعتراضات جوية في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقتل اثنان من الباكستانيين في دبي بسبب سقوط حطام صاروخي. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه، وأمر السلطات بتسهيل إعادة جثمانيهما إلى البلاد، وفق بيان صادر عن مكتبه.

أما الرجل الثالث فقتل أثناء سفره على متن قارب في المياه الإيرانية على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وتعد هذه المنطقة، الواقعة عند الحدود البحرية بين باكستان وإيران، مسارا متكررا للقوارب الصغيرة التي تنقل الوقود الإيراني.

وقال مسئول الشرطة المحلي زاهد حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الرجل كان على متن قارب صغير عندما سقطت شظايا مقذوف بالقرب منه، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. وتم التعرف لاحقا على هويته باعتباره من سكان منطقة جنز جيواني.

وأضاف حسين أنه لا يزال من غير الواضح نوع المقذوف الذي تسبب في سقوط الحطام، رغم أن بعض التقارير الإعلامية رجحت أنه طائرة مسيرة إسرائيلية اعترضتها الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأشار إلى أن البلدات الساحلية على طول الحدود الإيرانية شهدت دوي انفجارات منذ اندلاع الحرب، لكن لحسن الحظ لم يعبر أي شيء إلى داخل الأراضي الباكستانية.