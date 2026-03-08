سوريا: توغل جديد للجيش الإسرائيلي واعتقال 4 أطفال في ريف القنيطرة

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، بأن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 4 أطفال في قرية العشة في ريف القنيطرة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن عملية اعتقال الأطفال جرت أثناء رعيهم للمواشي في أراضي القرية.

وأقدمت قوات إسرائيلية في 4 فبراير الماضي، على اعتقال طالب مدرسة وشابين من رعاة المواشي في ريف القنيطرة الجنوبي واقتادتهم إلى جهة مجهولة قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طالب بمرحلة التعليم الأساسي خلال عودته من المدرسة على الطريق الواصل بين قرية الأصبح وبلدة كودنة، فيما أقدمت قوة أخرى على اعتقال شابين أثناء رعيهما المواشي قرب تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة.

وتوغلت قوات إسرائيلية في بلدة كودنة بريف القنيطرة، في 4 مارس الجاري، وذلك في إطار الاعتداءات المتكررة التي تنفّذها في أراضي الجنوب.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أُفرج عن بعض الموقوفين على إثرها لاحقًا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.