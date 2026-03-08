البحرين: إيران استهدفت محطة لتحلية المياه

اتهمت البحرين إيران بقصف محطة لتحلية المياه، اليوم الأحد، في خطوة أثارت مخاوف من أن تصبح البنية التحتية المدنية أهدافا مشروعة في الحرب، وذلك في وقت توعد فيه الرئيس الإيراني بتوسيع هجمات بلاده على الأهداف الأمريكية في أنحاء المنطقة، في مواجهة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المكثفة.

وأدت ضربة شنتها إسرائيل في وقت متأخر من الليل على منشأة نفطية في طهران إلى تصاعد الدخان في أجزاء من العاصمة الإيرانية، اليوم الأحد، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحملة التي بدأت منذ 9 أيام، والتي امتدت تداعياتها عبر المنطقة ويبدو أنه لا نهاية لها في الأفق.

وهدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، بتصعيد الهجمات على الأهداف الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، متراجعا عن تصريحاته التصالحية التي أدلى بها قبل يوم، والتي اعتذر فيها عن الهجمات على أراضي جيران بلاده في الخليج.

وفي تصريحات مصورة بتقنية الفيديو، اليوم الأحد، قال بزشكيان إن رد إيران العسكري سيزداد قوة فقط.

وأضاف بزشكيان: "عندما نتعرض للهجوم، يصبح لا خيار أمامنا سوى الرد. وكلما زاد الضغط الذي يفرضونه علينا، سيكون ردنا أقوى بطبيعة الحال. إيراننا، بلدنا، لن تنحني بسهولة في مواجهة التنمر أو القمع أو العدوان – ولم تفعل ذلك مطلقا."