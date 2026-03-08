إيران تعلن استخدم صواريخ جديد في ضرباتها على إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال التلفزيون الإيراني، إنه أطلق صواريخ بوزن حربي يتراوح بين 700 كيلوجرام وطن واحد خلال الدفعة 28 من الصوارخ على إسرائيل

وأضاف أنه أطلق صواريخا من الجيل الجديد المتعدد الرؤوس من طراز قدر وعماد وخيبر شكن في الدفعة الأخيرة.

وذكر أن صاروخ خيبر شكن الذي أطلق اليوم يبلغ مداه 1450 كلم وقادر على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: "صاروخ خيبر شكن حقق أعلى نسبة إصابة في الكيان الصهيوني خلال الموجات السابقة".

وأشار إلى أن "صواريخ إيران باتت تصيب أهدافها بسهولة أكبر نظرا لضعف أنظمة رادار ودفاع العدو مؤخرا".