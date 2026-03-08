صفارات الإنذار تدوي مجددا في وسط إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت صفارات الإنذار قبل قليل، في العديد من البلدات وسط إسرائيل، وذلك للتحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، مساء الأحد، رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وأشارت قيادة الجبهة الداخلية إلى دوي فارات الإنذار في وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، دوت انفجارات في تل أبيب، الأحد، حسب ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وسمع صحفيو الوكالة في تل أبيب ما لا يقل عن عشرة انفجارات.

وحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، فقد أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح بعد سقوط شظايا صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن المسعفين كانوا يعالجون أيضاً عدداً من المصابين في طريقهم إلى الملاجئ.

وأشارت الهيئة إلى أن المسعفين كانوا يعالجون رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً في حالة خطيرة نتيجة الشظايا المتساقطة.

وفي مدينة بيتح تكفا، شمال شرقي تل أبيب، أصيب شاب (25 عاماً) بجروح متوسطة، ورجل (56 عاماً) بجروح طفيفة.