إسرائيل: مروحية تصيب منازل بأضرار إثر اعتراضها مسيرة من لبنان

تعرضت منازل في شمال إسرائيل لأضرار بنيران مروحية إسرائيلية أثناء اعتراضها مسيرة أُطلقت من لبنان، الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "اعترضت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو طائرة مسيرة على الحدود الشمالية".

وأضاف: "في إطار محاولات الاعتراض، تضررت بعض المنازل في الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاق قذائف".

ولم ترد أنباء أولية عن وقوع إصابات، ويجري التحقيق في الحادث، بحسب البيان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 7 هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع وقواعد عسكرية وتجمعات للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى صد محاولتي تقدم.

وشمالي إسرائيل، قال الحزب إنه استهدف قاعدة "مسغاف" اللوجستية برشقة صاروخية، كما قصف قاعدة حيفا البحرية برشقة صاروخية شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف مستوطنة نهاريا بثلاث دفعات متتالية من الطائرات المسيرة الانقضاضية، كما استهدف مستوطنة كريات شمونة بسرب من هذه المسيرات.

وتقع مستوطنة نهاريا في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، فيما توجد مستوطنة كريات شمونة في منطقة "إصبع الجليل".

كما أطلق "حزب الله" دفعة صاروخية باتجاه ثكنة برانيت، مقر قيادة الفرقة 91 التابعة للجيش الإسرائيلي.

واتسعت رقعة الحرب في يومها الثالث (الاثنين) لتشمل لبنان، بعد أن هاجم "حزب الله" حليف إيران موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب على إيران واغتيالها خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، كما بدأت الثلاثاء توغلا بريا محدودا بالجنوب.

كما يأتي الرد اللبناني في سياق تواصل العدوان الإسرائيلي عليها، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ نوفمبر 2024.