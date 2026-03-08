الأردن يعبر عن رفضه تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة

عبر الأردن، الأحد، عن رفضه "تصاعد إرهاب" المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف هذا "التصعيد الخطير".

وفجر الأحد، قُتل 3 فلسطينيين بعد تعرضهم لإطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين واختناقهم بغاز أطلقه الجيش الإسرائيلي في قرية أبو فلاح.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، "بأشدّ العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضدّ الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله" وسط الضفة.

وحملت الخارجية الأردنية، إسرائيل المسؤولية عن هذه الاعتداءات، كما أكدت رفض المملكة المطلق لـ"تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبرت ذلك "تصعيدا مُدانا وإمعانا في الاستهداف المُمنهَج للفلسطينيين المدنيين في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية الخطيرة في الضفة".

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين".

كما ناشدت بضرورة "تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1125 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700 آخرين، إضافة لاعتقال حوالي 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني بالضفة، بما فيها القدس، التي يعتبرها المجتمع الدولي "أراض محتلة".

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليه في قرارات أممية ضمن مبدأ حل الدولتين.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية