أردوغان يهنئ النساء في يوم المرأة العالمي: جميع النساء يُضفن معنى وقيمة لحياتنا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وتابع الرئيس أردوغان: "برفقة زوجتي العزيزة وبناتي، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع النساء اللواتي يُضفن معنىً وقيمةً لحياتنا، كأمهات وزوجات وأخوات ورفيقات وبنات، وذلك في يوم المرأة العالمي".

وأردف: "كما أهنئ الأمهات المكلومات والزوجات المفجوعات في مختلف أرجاء جغرافيتنا الثقافية والوجدانية الممتدة من غزة إلى سوريا، ومن اليمن إلى السودان؛ وأمهات الشهداء اللواتي قدّمن أبناءهن شهداء في سبيل الوطن وهنّ بطلات بقدر أبنائهن الشهداء؛ وزوجات الشهداء وبناتهم اللواتي يجسدن مثالًا للصبر والثبات، وأحييهن بكل احترام وتقدير".

ويُحتفى باليوم العالمي للمرأة سنويا في 8 مارس، وأقرت الأمم المتحدة هذا اليوم رسميا عام 1977 لتعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة الوعي بقضاياها.