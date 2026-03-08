إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب مسجد غربي غزة

أُصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب مسجد غربي مدينة غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف استهدفهم قرب مسجد الكتيبة غربي غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت المواطنين، في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار 641 فلسطينيا وأصاب 1711 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.