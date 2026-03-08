وكيل فوسكوفيتش يلتزم الصمت بشأن اهتمام برشلونة

التزم وكيل المدافع الكرواتي الشاب لوكا فوسكوفيتش الصمت إزاء التقارير التي تحدثت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب فوسكوفيتش هذا الموسم مع هامبورغ الألماني على سبيل الإعارة قادمًا من توتنهام هوتسبير، حيث يواصل تطوير مستواه قبل العودة إلى ناديه الإنجليزي.

ويعد اللاعب من موكلي وكيل اللاعبين الشهير بيني زهافي، المعروف بعلاقاته القوية مع إدارة برشلونة، الأمر الذي عزز التكهنات حول إمكانية انتقال المدافع الكرواتي إلى النادي الكتالوني.

لكن زهافي رفض التعليق على تلك الأنباء في الوقت الحالي، مؤكدًا أن تركيز اللاعب منصب بالكامل على تجربته الحالية مع هامبورغ.

وقال: "لا يمكنني التعليق على أي شيء في الوقت الحالي. اللاعب لا يزال ينتمي إلى هامبورغ وهو يركز تمامًا هناك."

وأضاف أن الصورة ستتضح لاحقًا، موضحًا: "يمكنني تقديم تحديث بعد شهرين، أي بعد انتهاء فترة إعارته وعودته رسميًا إلى توتنهام."

ويمتد عقد فوسكوفيتش مع توتنهام حتى صيف عام 2030، ما يعني أن النادي اللندني يملك الكلمة الأخيرة بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.