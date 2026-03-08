محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان بحديقة الأسرة والطفولة في دسوق

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المعرض وتحدث مع العارضين عن جودة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 44 عارضًا يقدمون مجموعة متكاملة من السلع، من بينها "اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات"، بجانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

وحرص محافظ كفر الشيخ، على الاستماع لآراء المواطنين حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات؛ للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ، على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها من 10% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض، لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق والخدمات.